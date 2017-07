Ista wird für 4,5 Mrd. Euro an Asiaten verkauft

Eine der größten Übernahmen dieses Jahres ist perfekt: Ein chinesisches Konsortium der in Hong Kong börsennotierten Unternehmen Cheung Kong Property Holding (65%) und CK Infrastructure Holding (35%) hat den äußerst profitablen Essener Energiemessdienstleister Ista für 4,5 Milliarden Euro aufgekauft. Hinter dem neuen Eigentümer steht der Milliardär Li Ka-shing, laut Forbes der achtreichste Mensch der Welt, zu dessem Imperium eben auch der größte Immobilien-Projektentwickler in Hongkong, die Cheung Kong Property Holding gehört. Laut der Asiaten sehe man die Investition als „langfristiges Engagement“.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Techem AG Ista

Ein gutes Geschäft für den bisherigen Mehrheitseigentümer CVC Capital, denn der Private-Equity-Investor CVC Capital hatte vor vier Jahren „nur“ 3,1 Mrd. Euro für die Mehrheit auf den Tisch gelegt und das Unternehmen dann sukzessive ausgebaut. Inzwischen beschäftigt Ista über 5.400 Mitarbeiter und betreut mehr als 12 Millionen Wohnungen und Gewerbeimmobilien in 24 Ländern. Der Umsatz der Gruppe im Jahr 2016 belief sich auf 850,4 Millionen Euro.



„Es war uns eine Freude, in den vergangenen 14 Jahren mit ista zusammen zu arbeiten, nachdem wir 2003 erstmals mit Fonds III in Ista investiert hatten. Im Laufe dieser engen Partnerschaft hat sich Ista von einem auf den deutschen Markt fokussierten, analogen Unternehmen in einen hoch digitalisierten, europäischen Energieeffizienz-Champion weiterentwickelt. Während der Markt für Energieeffizienzdienstleistungen in Deutschland und Europa nun weiter wächst, ist Ista mit seinem starken Management und dem überragenden Produktangebot bestens aufgestellt, um von diesem Wachstum zu profitieren," so Marc Strobel, Partner bei CVC.



Möglicherweise aber nicht der einzige große Deal in der Branche in diesem Jahr. Branchenbeobachter erwarten, dass in diesem Jahr auch noch der Mitbewerber Techem zum Verkauf gestellt wird, der zum australischen Investor Macquarie gehört. Laut Handelsblatt sind bereits seit Herbst letzten Jahres verschiedene Banken mit dem Verkauf beauftragt, und auch dieser Deal könnte ein Volumen von 4 Milliarden Euro erreichen. Damit wäre dieser Verkauf noch lukrativer, denn der Finanzinvestor hatte den Heizungsableser 2007 für 1,5 Milliarden Euro übernommen. Die Techem Gruppe hatte im Geschäftsjahr 2016/2017 (31. März 2017) einen Umsatz von 782,7 Mio. Euro vorzuweisen, was einem Plus von 5,1 % entspricht.