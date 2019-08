Ista und Animus vernetzen Wohnquartiere für die digitale Zukunft

Der Energie- und Immobiliendienstleiser Ista ist eine weitere „digitale“ Kooperation eingegangen. Ista und das Softwareunternehmen Animus starten eine gemeinsame lokale Service-Plattform für Bewohner und Vermieter von Wohnquartieren in der Schweiz. Die Plattform namens „Ista Hello“ ermöglicht neben der Online-Kommunikation zwischen Mietern und Vermietern den sozialen Austausch zwischen den Bewohnern eines Wohnquartiers sowie die Einbindung lokaler Dienstleistungen.

Die Idee hinter Ista Hello ist, die Kommunikation und die lokalen Dienstleistungen in einem Wohnquartier digital und effizient zu organisieren. Die Bewohner erhalten eine App, mit der sie sich über neue Posteingänge, regionale Nachrichten, Neuigkeiten im Wohnhaus und im lokalen Umfeld oder ihren Energieverbrauch informieren können. Darüber hinaus können die Bewohner Dienstleistungen lokaler Anbieter nutzen, die ihnen auf der Plattform angeboten werden, vom Lebensmittelhändler über den Getränkelieferanten bis hin zu Sport- oder Kulturangeboten. Auch die soziale Vernetzung unter den Bewohnern wird durch die Anwendung möglich. „Dank der Plattform können sich Nachbarn kennenlernen, gegenseitig helfen oder einen lokalen Dienstleister in Anspruch nehmen. Das geht von der privat organisierten Kinderbetreuung bis hin zum Benchmarking beim Energieverbrauch. So wird Anonymität abgebaut und der soziale Austausch und Zusammenhalt im Quartier gestärkt“, sagt Dr. Chris Richter, Mitgründer und Geschäftsführer von Animus.



Vermieter und Verwalter können mit Ista Hello den gesamten Kommunikationsprozess zum Mieter digital organisieren und somit den Arbeitsalltag effizienter planen sowie Abläufe erleichtern. Dazu zählt die online-basierte Terminabsprache mit Dienstleistern ebenso wie das digitale Dokumentenmanagement für jeden Bewohner. Ein weiteres Anwendungsbeispiel ist die Neuvermietung. Vermieter und Verwalter können freie Wohnungen im Quartier direkt online in der bestehenden Mieterschaft anbieten. Mieter haben so die Möglichkeit, bei einem gewünschten Umzug im Quartier und damit im gewohnten Umfeld zu bleiben oder weitere Familienmitglieder und Freunde als Bewohner vorzuschlagen.



In der Schweiz entstehen jährlich circa 50.000 neue Wohnungen, ein Großteil davon in kleinen und mittleren Quartieren. Smart Home-Anwendungen sind in diesem Segment immer öfter von Anfang an eingeplant und werden schrittweise erweitert. Ebenso ist in den Quartieren die Nachfrage nach lokalen Dienstleistungen im direkten Umfeld hoch. „Ob der Bäcker nebenan oder die Reinigung um die Ecke. Das Einkaufsverhalten ist in der Schweiz besonders lokal geprägt“, sagt Barbara Mendis, Geschäftsführerin von Ista in der Schweiz. „Regionale Produkte und lokale Dienstleistungen direkt am Wohnort stehen hoch im Kurs. Mit Ista Hello setzen wir genau dort an und übertragen diese Nachfrage in eine zukunftsfähige Quartierslösung, die Dienstleistungen von Ista mit integriert.“



Dies ist die zweite „digitale“ Kooperation in Kürze. Erst im Juli hatte Ista eine Kooperation mit dem Berliner Start-up Facilioo für eine offene digitale Plattform, die alle Prozesse rund um die Bewirtschaftung einer Immobilie abbildet und vereinfacht, angekündigt.



Mit der Plattform, die ausdrücklich weiteren Dienstleistern und Services offen steht, soll die Lücke eines standardisierten und skalierbaren Prozess- und Service-Angebots im Immobilienbereich geschlossen werden.



Anders als in anderen Branchen gibt es in der Immobilienwirtschaft keine Plattform, die sich als einheitlicher Anlaufpunkt für alle Anbieter und Services etabliert hat. Stattdessen prägen weiterhin technische Hürden das Bild. Zudem fehlen notwendige übergreifende Standards, die einen reibungslosen Datenaustausch ermöglichen. Auch die rasant wachsende Anzahl von Proptech-Unternehmen konnte daran bislang nichts ändern. „Das bisherige Plattformangebot ist unübersichtlich und bildet nur einen kleinen Teil der Alltagswirklichkeit der Immobilienwirtschaft ab“, sagt Thomas Zinnöcker, CEO von Ista. „Wir haben uns den Markt daher sehr genau angeschaut und sind der Auffassung, dass die Lösung nur in einer branchenübergreifenden offenen Plattform bestehen kann, die ganz unterschiedliche Angebote von einer Vielzahl von Anbietern miteinander vereint.“



In Kooperation mit dem Start-up Facilioo möchte Ista diesen Ansatz nun weiter vorantreiben. Mit dabei sind weitere Partnerunternehmen, die bereits mit Facilioo oder Ista zusammenarbeiten. Facilioo betreibt eine Digitalplattform, die eine Vielzahl relevanter Use Cases und Prozesse umfasst. Dazu zählen Grundfunktionen wie die Koordination, Kommunikation und Transparenz bei Montage- und Ableseterminen für Zähler oder ein Dokumentenmanagement, inklusive Abrechnungen für einzelne Nutzer.