ISS übernimmt 32.000 m² Gewerbeflächen in NRW und München

ISS Deutschland hat das Property Management für zwei große Gewerbeimmobilien übernommen. Insgesamt umfasst das Mandat über 32.000 m² Büro- und Einzelhandelsflächen in Nordrhein-Westfalen und München. Die Aufträge stammen von einem Family Office sowie einer Fondsgesellschaft.

.

Das erste Mandat betrifft eine Büroimmobilie mit rund 20.000 m² Mietfläche in Nordrhein-Westfalen. Auftraggeber ist ein international agierendes Family Office. ISS hat hier das kaufmännische und technische Property Management übernommen. Die zweite Liegenschaft liegt in München und bietet rund 12.000 m² kombinierte Büro- und Einzelhandelsflächen. Beauftragt wurde ISS von einer deutschlandweit tätigen Fondsgesellschaft.



Weitere Einzelheiten zu den Aufträgen gab ISS nicht bekannt.