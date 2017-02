ISS Facility Services bezieht neuen deutschen Hauptsitz in Düsseldorf

Die ISS Facility Services Holding GmbH hat im Dezember 2016 in Düsseldorf-Rath, Theodorstraße 178, ca. 4.000 m² Büro- und 220 m² Lagerfläche sowie 120 PKW-Stellplätze angemietet. Das Tochterunternehmen der dänischen ISS A/S verlagert damit seinen deutschen Hauptsitz innerhalb des Düsseldorfer Teilmarkts City Nord/Flughafen. Die 180 Mitarbeiter werden zum April 2017 in den „Theodor Park“ umziehen. Darüber hinaus wird das Unternehmen am neuen Standort eine öffentliche Kantine betreiben. Eigentümer und Vermieter des insgesamt ca. 10.000 m² umfassenden Bürogebäudes ist die DIBAG Industriebau AG. Der „Theodor Park“ befindet sich in unmittelbarer Nähe der Multifunktionshalle ISS Dome, dessen Namensgeber ISS seit der Eröffnung 2006 ist. JLL war bei dieser Anmietung im Rahmen eines Tenant Representation Mandates für den Mieter vermittelnd und beratend tätig.

.