ISS Deutschland beruft Corinna Refsgaard zum Mitglied der Geschäftsführung

Corinna Refsgaard

© ISS

Corinna Refsgaard ist neue Arbeitsdirektorin und Geschäftsführerin der ISS Facility Services Holding GmbH. Sie verstärkt als drittes Mitglied die Geschäftsführung der ISS Deutschland neben Country Manager Dr. Alexander Granderath und CFO Martin Geisel.

.

Refsgaard ist seit 2017 Regional People & Culture Director der ISS Gruppe, dessen deutsche Hauptverwaltung in Düsseldorf sitzt. Seit Dezember 2017 ist sie darüber hinaus Mitglied der Geschäftsführung der ISS in Deutschland. Corinna Refsgaard verfügt über umfangreiche nationale und internationale Erfahrung im Personalbereich. Sie war in den vergangen 20 Jahren sehr erfolgreich tätig in mittelständischen Unternehmen und auch in Konzernstrukturen im Technologie und IT Umfeld. Zuletzt war sie vier Jahre beschäftigt als CHRO beim Computertechnikhersteller Kontron.