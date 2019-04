ISS Communication Services mietet 2.300 m² in Bornheim

Die ISS Communication Services GmbH hat sich circa 2.300 m² Büro- und Lagerfläche sowie eine große Anzahl an Stellplätzen in der Neubauimmobilie Mary-Anderson-Straße 6 in Bornheim gesichert.

.

Das Unternehmen wird ab dem 1. Juli 2019 als Dienstleister für die technische und kaufmännische Bewirtschaftung der Immobilien der Deutschen Telekom zuständig sein. „Eine Top-Erreichbarkeit der Liegenschaften unseres Auftraggebers im Raum Köln/Bonn und die optimale Umsetzbarkeit unseres Arbeitsplatzkonzeptes „New Ways of Working“ waren letztendlich ausschlaggebend bei der Entscheidungsfindung“, so Michael Steinforth, Head of Letting bei der ISS Communication Services GmbH und zukünftig verantwortlich für die An- und Vermietung des Telekom-Accounts.



Durch die Lage Bornheims zwischen den beiden Großstädten und die hervorragende Anbindung an die Autobahn A555 wurden diese Kriterien bestens erfüllt. Rund 150 Mitarbeiter werden zukünftig in dieser Niederlassung tätig sein. Die ISS Communication Services GmbH wurde bei der Anmietung von Colliers International beraten.