Ismail Karnas steigt bei Engel & Völkers auf

Nach neun Jahren im Unternehmen übernimmt Ismail Karnas ab 1. November 2025 den Bereich Industrie/Logistik bei Engel & Völkers Commercial Stuttgart. Der langjährige Berater ist in der Region bestens vernetzt und bringt umfassende ESG-Expertise mit in die Führungsrolle.

.

Karnas ist seit 2016 Teil des Unternehmens und hat den Bereich über viele Jahre hinweg als Berater maßgeblich mit aufgebaut. Die Position wurde zuvor kommissarisch von Volker Merk, Geschäftsführer von Engel & Völkers Commercial Stuttgart, geleitet und ist nun dauerhaft in die Verantwortung von Ismail Karnas übergeben worden.



„Ismail Karnas verfügt über eine hervorragende Kombination aus ausgewiesener Markterfahrung, fundierter fachlicher Expertise und ausgeprägter Führungskompetenz“, erklärt Volker Merk, Geschäftsführer von Engel & Völkers Commercial Stuttgart. „Wir freuen uns sehr, diese wichtige Position aus den eigenen Reihen besetzen zu können und den erfolgreichen Wachstumskurs im Industrie- und Logistiksegment konsequent fortzusetzen.“



Ismail Karnas durchlief eine fundierte akademische Ausbildung: Nach seinem Bachelor of Arts in Immobilienwirtschaft und Management an der HAWK Holzminden absolvierte er dort auch den Master of Engineering in energieeffizientem und nachhaltigem Bauen. Seine ausgewiesene Expertise im Bereich Nachhaltigkeit gewinnt vor dem Hintergrund steigender ESG-Anforderungen im Industrie- und Logistiksektor zunehmend an Bedeutung.



In den vergangenen neun Jahren hat sich Karnas als fester Bestandteil des Stuttgarter Teams etabliert und ein belastbares Netzwerk in der Region aufgebaut. „Für mich gab es beruflich nie eine andere Option als Engel & Völkers“, so Karnas. „Die Übernahme der Bereichsleitung ist ein wichtiger Meilenstein, der meine langjährige Verbundenheit zum Unternehmen sowie meine Leidenschaft für Industrie- und Logistikimmobilien widerspiegelt.“