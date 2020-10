ISG startet Spendenkampagne „Move for Charity 2020“

Der international tätige Baudienstleister ISG unterstützt mit seinem Spenden-Event „Move for Charity – die virtuelle Challenge" von 12. bis 16. Oktober 2020 das Aktionsbündnis für seelische Gesundheit. Die fünftägige globale Challenge findet anlässlich des World Mental Health Days am 10. Oktober 2020 virtuell statt. Die Aktion ist verbunden mit einer Spendenkampagne, in deren Rahmen ISG selbst für jeden aktiven Teilnehmer 10 Euro spendet.

.

Aydin Karaduman, Managing Director Europe, kommentiert: „In einer Zeit, in der die Welt und auch die Baubranche einem hohen Maß an Veränderungen ausgesetzt ist, ist es wichtiger denn je, dass wir uns sowohl um unsere körperliche als auch die psychische Gesundheit kümmern. Während der Corona-Krise sind wir gezwungen, uns an neue Maßnahmen anzupassen, die oft mit sozialer Distanzierung und Isolation einhergehen. Wir möchten mit dieser Aktion ein Zeichen setzen und unsere Mitarbeiter zusammenbringen – wenn auch nur virtuell. Das ist das Tolle an der Aktion: Alle können teilnehmen, ohne Abstandsregeln oder Reisebeschränkungen.“