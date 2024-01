ISG gewinnt Sara Purvis als Standortleitung für Berlin

Baudienstleister ISG hat Sara Purvis MRICS (49) als Divisional Director für den Standort Berlin gewonnen. In ihrer neuen Position wird Purvis die Gesamtverantwortung für sämtliche Geschäftsaktivitäten und Projekte in der norddeutschen Region übernehmen.

.

Purvis besitzt umfangreiche Kenntnis des deutschen Marktes für Projektentwicklungen, besonders im Bereich Büroimmobilien. Sie begleitete in ihrer vorherigen Rolle bei The Office Group den Markteintritt in Deutschland mit insgesamt fünf Gebäuden in drei Städten und einer Bruttogeschossfläche von insgesamt 35.000 m². Hier führte sie die gesamte Projektentwicklung in Deutschland. Sie wirkte außerdem an Projektentwicklungen in Deutschland, den Niederlanden, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Königreich mit. Dabei realisierte sie Projekte in den Assetklassen Büro, Hotel, Wohnen, Healthcare und Quartiersentwicklung.