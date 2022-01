ISG beruft neue Niederlassungsleiter in Berlin und Hamburg

ISG verstärkt sein Führungsteam in Deutschland. Karin Richter (58) ist seit 1. Januar 2022 Niederlassungsleiterin in Berlin. Die Hamburger Niederlassung wird seit Dezember 2021 von Günter Zinnitsch (57) geführt. Die bisherige Niederlassungsleiterin Martina Harms übernimmt die Position des Business Development Director North.

„Mit Karin Richter und Günter Zinnitsch gewinnen wir zwei ausgewiesene Experten im Management von Großprojekten. Beide verfügen über langjährige Erfahrungen in verschiedensten Führungspositionen. Damit setzen wir unsere Wachstumsstrategie in Deutschland weiter erfolgreich fort und fokussieren uns auch an den Standorten Hamburg und Berlin auf die Umsetzung von großen Projekten“, kommentiert Iris Wolke-Haupt, Managing Director Fit Out Germany der ISG.



Karin Richter etablierte zuletzt für einen Immobilien-Investmentmanager eine Gesellschaft für die Entwicklung urbaner Stadtquartiere. Zuvor war sie in verschiedenen Führungspositionen u.a. bei der TLG Immobilien AG sowie dem niederländischen Bauunternehmen Royal BAM Group im nationalen und internationalen Geschäft tätig. Günter Zinnitsch verfügt über langjährige Erfahrung im Bau- und Projektmanagement großer Bauvorhaben. Er war u.a. als Bereichsleiter Real Estate Management beim Hamburger Flughafen und als Leiter Property Management beim Flughafen Berlin Brandenburg tätig, bevor er sich als Berater für Projekt- und Facility-Management selbstständig machte.