Isenburg-Zentrum gewinnt Immobilien Marketing Award 2025

Das seit 2024 von der IPH Gruppe betriebene Isenburg-Zentrum hat den 1. Preis des Immobilien Marketing Award 2025 in der Kategorie „Small Budget“ gewonnen. Verliehen wurde er im Rahmen der Expo Real an die IPH Gruppe für ihre Kampagne „IZ A VIBE“ im Einkaufszentrum „Isenburg-Zentrum" in Neu-Isenburg. Die Event-Reihe mit Italien-Bezug überzeugte, so Laudator und Jurymitglied Prof. Stephan Kippes „durch kreative Umsetzung, effiziente Ressourcennutzung und einen nachhaltigen Zielgruppenerfolg.“

