Kampagne „IZ A VIBE“
Isenburg-Zentrum gewinnt Immobilien Marketing Award 2025
Das seit 2024 von der IPH Gruppe betriebene Isenburg-Zentrum hat den 1. Preis des Immobilien Marketing Award 2025 in der Kategorie „Small Budget“ gewonnen. Verliehen wurde er im Rahmen der Expo Real an die IPH Gruppe für ihre Kampagne „IZ A VIBE“ im Einkaufszentrum „Isenburg-Zentrum" in Neu-Isenburg. Die Event-Reihe mit Italien-Bezug überzeugte, so Laudator und Jurymitglied Prof. Stephan Kippes „durch kreative Umsetzung, effiziente Ressourcennutzung und einen nachhaltigen Zielgruppenerfolg.“
„Diese Auszeichnung ist etwas ganz Besonderes für uns – schließlich entstand die prämierte Kampagne gerade einmal sechs Monate nach der Übernahme Mandates für das Isenburg-Zentrum„, betont Franka Lange, Head of Marketing and Digitalization der IPH Gruppe. „Als Dienstleister sind wir stets bestrebt, die von uns verwalteten Einzelhandelsimmobilien optimal zu bewerben, um die jeweilige Objektstrategie erfolgreich umzusetzen. Dabei legen wir großen Wert auf die Individualität des Marketings jedes Standorts. Diese Kampagne zeigt exemplarisch, wie durch regionale Authentizität nachhaltige Ergebnisse erzielt werden können.“
Die „IZ A VIBE“-Kampagne setzte neue Maßstäbe in der Shopping-Center-Kommunikation durch ihren vielschichtigen Aufbau. Eine Pop-up-Location in einem leerstehenden Shop, zwei mitreißende „VIBE Sessions“ mit DJ im Center sowie ein spektakuläres Finale im WaldSchwimmbad Neu-Isenburg sorgten für hohe Aufmerksamkeit und nachhaltige Besucherbindung. Die crossmediale Strategie verband dabei Offline- und Online-Erlebnisse zu einem stimmigen Gesamterlebnis.
„Dass die Kampagne ‚IZ A VIBE‘ nicht nur bei unseren Besuchern, sondern auch bei der Jury so gut ankam, freut und motiviert uns sehr. Unser Partnerkonzept mit den Stadtwerken Neu-Isenburg, der lokalen Gastronomie und dem Vespa-Händler war ein wichtiges Kernelement und hat eine wirkungsvolle Kampagne ermöglicht“, sagt Annett Gurczinski, Center Managerin im Isenburg-Zentrum.