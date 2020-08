Isarkies und MB Park kaufen Gewerbepark in Lindau

Isarkies Wohn- und Gewerbegrund GmbH & Co KG und MB Park Deutschland GmbH haben gemeinsam im Rahmen eines Share Deals einen Gewerbepark in Lindau, direkt an der A96, erworben. Das Areal umfasst mehrere Gewerbeflächen mit variablen und vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten im Dreiländereck Deutschland-Österreich-Schweiz, der prosperierenden Bodensee-Region rund um Lindau.

„Wir verfolgen mit dem Gewerbepark Lindau langfristige Anlageziele: Durch Modernisierungen des Bestands, sowie die Entwicklung, Bebauung und Vermietung vorhandener Grundstücksreserven soll das bestehende Potential des Gewerbeparks behutsam gehoben werden.“, so die geschäftsführenden Gesellschafter Christoph Kagerer und Andreas Roemer anlässlich des Ankaufs.



Der Gewerbepark im Lehmgrubenweg eignet sich hervorragend für klein- und mittelständische Unternehmen aus der Region aber auch für überregionale Nutzer. Mit etwa 12.740 m² Grundstücksfläche, rund 3.900 m² Gebäudefläche und derzeit 16 Mietern ist der Gewerbepark voll vermietet. Zu den Mietern zählen unter anderem Firmen wie die Axxepta Solutions GmbH, Cooper Standard, Stoll Espresso sowie das Landratsamt Lindau. Die Lage des Gewerbeparks Lindau könnte besser nicht sein: Der Anschluss an das übergeordnete Straßennetz ist perfekt, da die Ausfahrt 2 Lindau der A96 in nur zwei Minuten vom Areal erreichbar ist. Die ÖPNV Anbindung mit dem Bus vom Hauptbahnhof Lindau zum Gewerbegebiet Lindau ist gut ausgebaut.