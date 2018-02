Isarias Stuttgart-Pläne konkretisieren sich

Zum Auftakt der Isaria Wohnbau AG in der baden-württembergischen Landeshauptstadt [wir berichteten] sind weitere Details bekannt geworden. Der Projektentwickler plant die Errichtung des Quartiers mit rund 500 Wohnungen, deren Baustart frühestens 2019 erfolgen soll.

.

Das im Stuttgarter Nordbahnhofviertel geplante Wohnbauprojekt wird mehr als 500 Wohneinheiten sowie kleinere Gewerbeflächen umfassen. Hierfür hatte sich der Projektentwickler ein ca. 2,2 ha großes Areal in der Rosensteinstraße 12 und 31-33 gesichert. Eins der beiden Grundstücke befindet sich zwischen Rümelin- und Rosensteinstraße und wird derzeit noch als Parkplatz genutzt. Die zweite Fläche zwischen Nordbahnhofstraße und Bahntrasse liegt bisher brach. Nach dem Stuttgarter Innenentwicklungsmodell - SIM werden 20 Prozent der neuen Geschossflächen als geförderter Wohnraum entstehen.



Isaria will nach dem Rückbau der auf den Grundstücken befindlichen Gleisanlagen frühestens 2019 mit dem Bau beginnen und hat dazu bereits Vorgespräche im Planungsamt und bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Stuttgart geführt. Laut Stuttgarts Bürgermeister Pätzold fällt die geplante Bebauung in die Baurechtskategorie „urbane Gebiete“ was eine höhere Bebauungsdichte und verminderte Lärmschutzauflagen bedeutet. Auch angesichts des ständig steigenden Bedarfs an Wohnraum will Bürgermeister Pätzold mit Isaria über das Bauvorhaben im Gespräch bleiben.