Isaria Wohnbau neuer Mehrheitsgesellschafter der DEG

Die Dachau Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) bekommt eine neue Eigentümerstruktur. Wie das Unternehmen mitteilt, tritt die Isaria Wohnbau AG als Mehrheitsgesellschafter in die DEG ein und übernimmt künftig die Anteile der My Real Estates Investment Ab, eine Nachfolgegesellschaft der früheren Eigentümerfamilie der Myllykoski Oy, vollständig. Die finnische Unternehmerfamilie, die das ca. 17 ha große Grundstück der ehemaligen MD-Papierfabrik 2012 in die DEG eingebracht hatte [Umwandlung des Dachauer MD-Geländes auf gutem Weg], zieht sich damit aus dem Projekt zurück.

Herbert R. Ullmann, Inhaber der Dachauer Bau- und Entwicklungsgesellschaft „Ihr Eigenheimprofi„ GmbH bleibt Gesellschafter der DEG und wird sie mit seinem gesamten Team auch weiterhin unterstützen. “Die Erfahrungen der Isaria Wohnbau AG als örtlichem Projektentwickler und Projektrealisierer kommen unserem durchaus komplexen Vorhaben in Dachau sehr entgegen", so Ullmann.



Wie die DEG in einem Schreiben an den Dachauer Oberbürgermeister Florian Hartmann und die Dachauer Stadträte bereits mitteilte, wird der aktuell laufende Arbeits- und Planungsprozess durch den Eigentümerwechsel nicht beeinflusst und kann ohne Einschränkung und in Kontinuität weitergeführt werden. Dies betreffe ausdrücklich auch die Planungen für ein Industriemuseum auf dem Gelände, das in den denkmalgeschützten Gebäude an der Freisinger und Ludwig-Thoma-Straße entstehen soll. Dies stößt beim Landkreis und der Stadt auf großes Interesse und bringt Bewegung in die Sache. Nach derzeitigem Planungsstand könnte sich die Aufteilung der Flächen in etwa auf rund 60 Prozent Wohnen und rund 40 Prozent Gewerbe belaufen.