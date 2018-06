Isaria Wohnbau erwirbt ein Grundstück in der Preußenstraße in München

Die Isaria Wohnbau AG hat am vergangenen Freitag eine Immobiliengesellschaft mit einem Grundstück in der Preußenstraße von Wacker Neuson erworben. Das ehemalige Betriebsgrundstück, mit einer Grundstücksgröße von ca. 27.000 m² in München-Milbertshofen, wurde aufgrund des erfolgten Neubaus eines Forschungs- und Entwicklungszentrums für Baugeräte von Wacker Neuson in Reichertshofen nicht mehr benötigt.

Auf der bisherigen Industriefläche in Nähe des Olympiaparks soll in den kommenden Jahren ein urbanes Stadtquartier mit hohem Wohnanteil entstehen. Ziel ist die Schaffung eines belebten, gemischt genutzten Wohnquartiers mit ca. 270 Wohnungen, von denen rund 27% sozial gefördert sein werden, um modernes, urbanes, aber vor allem bezahlbares Wohnen zu ermöglichen.



„Der Erwerb dieses attraktiven Grundstücks in zentraler Lage in München wird ein weiteres unserer Großprojekte im Raum München sein. Wacker Neuson hat das Baurecht bereits für uns optimiert, daher können wir direkt mit der Realisierung dieses interessanten Projektes beginnen. Somit bauen wir den Standort München für Isaria weiter aus.“, ergänzt Jan-Christoph Düdden, CEO der Isaria Wohnbau AG.



Für die Immobiliengesellschaft von Wacker Neuson waren die Hammer AG und Glock Liphart Probst & Partner Rechtsanwälte mbB beratend tätig. Auf Seiten der Käufer berieten Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Pinsent Masons Germany LLP und Hermann & Kollegen Rechtsanwälte PartG mbB.