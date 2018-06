Mit Wirkung zum 21. Mai 2018 wurde Jan-Christoph Düdden als Vorstandsvorsitzender in den Vorstand der Isaria Wohnbau AG berufen. Zuvor verantwortete er die Asset Management Aktivitäten der Hudson Advisors Germany GmbH für die Regionen Deutschland, Benelux und Osteuropa. Düdden studierte Betriebswirtschaftslehre an der WHU – Otto Beisheim School of Management.

