Isaria wird offiziell zu Quarterback München

Im Rahmen der Integration wird Projektentwickler Isaria offiziell in Quarterback München umbenannt. "Das Team von Isaria ist schon seit längerem eng verschmolzen und eingebettet in die Quarterback-Strukturen. Jetzt folgt auch der öffentlich sichtbare Schritt zur organischen Einheit.“, so Quarterback-Chef Tarik Wolf.

.

Die Isaria München Projektentwicklungs GmbH firmiert ab 1. Dezember 2023 als Quarterback München GmbH. Die Führungsebene, bestehend aus David Christmann, Robert Lange und Guido Prummer, bleibt unverändert bestehen, und die bisherigen Isaria-Projekte in München und der Region Stuttgart werden weiter vorangetrieben.