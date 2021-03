Isaria kauft Stuttgarter Ufa-Palast von Soravia

Der seit Juni geschlossene Ufa-Palast im Nordbahnhofviertel geht einer neuen Bestimmung entgegen. Der Münchner Projektentwickler plant auf dem attraktiven Grundstück ein neues Projekt mit Wohnungen und Büros zu entwickeln, die baurechtlichen Möglichkeiten müssen aber noch geklärt werden.

.

Die Isaria München Projektentwicklung hat den Ufa-Palast von Soravia im Rahmen eines Share Deals erworben. Das Gebäude in der Rosensteinstraße 20 steht auf einem rund 4.000 m² großen Grundstück, das durch seine besondere Lage in den nächsten Monaten von der Stadtentwicklung profitieren wird. Der Ufa-Palast eröffnete im Jahr 1996 als größtes Multiplex-Kino im Südwesten Deutschlands. Ende Mai letzten Jahres gaben die Betreiber allerdings bekannt, dass sie das Haus schließen werden.



Das Grundstück ist in unmittelbarer Nachbarschaft zum Projekt Rosenstein Trio gelegen, bei welchem Isaria auf einer Fläche von rund 6.700 m² rund 260 Wohnungen auf einer Bruttogrundfläche von rund 11.200 m² realisiert und mit der Rosensteinstraße 12 über ein weiteres direkt benachbartes Entwicklungsgrundstück verfügt. Dort hatten die Projektentwickler zu Beginn des Jahres den Baustart eingeläutet [wir berichteten]. Insgesamt stehen der Isaria damit rund 28.000 m² Grundstücksfläche für die Projektentwicklung in Stuttgart zur Verfügung. Was auf dem Areal des ehemaligen Kinos nun aber konkret entstehen wird, ist noch unklar, denn es gibt noch kein Baurecht. Isaria wird somit in den kommenden Wochen erst einmal die baurechtlichen Möglichkeiten abklopfen müssen.