Isaria findet ersten Büromieter für Rosenstein Mitte

Die Isaria München Projektentwicklungs GmbH gewinnt mit der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH ihren ersten Büromieter für das Stuttgarter Projekt Rosenstein Mitte. Die NVBW hat im Gebäude C auf den Etagen 2 und 3 eine Bürofläche von rd. 3.250 m² angemietet. Der

Mietvertrag ist langfristig festgelegt.

.

„Nachdem wir bereits Edeka als Mieter für die Erdgeschossflächen gewinnen konnten, sind somit über 50 % der Flächen in diesem Gebäude langfristig vermietet“, so David Christmann, Geschäftsführer der Isaria Projektentwicklung. Neben Edeka konnte auch DM-Drogerie Markt bereits als Nahversorger gewonnen werden (Haus B). Die Fertigstellung des Quartiers Rosenstein Mitte ist für Ende 2023 geplant. Die NVBW wird ihre neuen Räumlichkeiten voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2024 beziehen.



Rosenstein Mitte steht für ein modernes und vielfältiges Zusammenleben im Norden der Metropole Stuttgart. Es kombiniert Wohnen, Arbeiten, Kultur, Gastronomie, Nahversorgung und Erholung in einem Quartier. Highlight des Projekts sind die erweiterten Grünflächen von Schlossgarten und Rosensteinpark auf den ehemaligen Gleisflächen. Wo einst Bahngleisflächen das Bild prägten, entstehen nun 44 Wohnungen, 217 möblierte Apartments sowie rund 10.000 m² für Büros und Einzelhandel an der Rosensteinstraße.



Die Anmietung des Mietvertrags an die NVBW hat die Immoraum GmbH begleitet und vermittelt.