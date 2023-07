Isaria feiert Richtfest für das neue Stadtteilzentrum ZAM

Nur ein Jahr nach der Grundsteinlegung des neuen Stadtteilzentrums ZAM feiert Isaria Richtfest im Münchner Stadtteil Freiham. An dem traditionellen Festakt zur Fertigstellung des Rohbaus nahmen rund 120 Gäste teil, darunter Vertreter der unterschiedlichen Baugewerke, der Bauherren und Entwickler sowie der Stadt München.

