Isabelle Scemama und Heidi Ridley rücken ins Management Board von AXA IM auf

Isabelle Scemama

Isabelle Scemama, bisher verantwortlich für die französische Tochtergesellschaft AXA IM REIM SGP, ersetzt mit sofortiger Wirkung Pierre Vaquier als CEO der Real-Assets-Sparte. Vaquier verlässt das Unternehmen nach fast 25 Jahren Zugehörigkeit, um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Zudem wurde Heidi Ridley mit Wirkung zum 1. März zur CEO der auf quantitative Aktienstrategien spezialisierten Expertise AXA IM – Rosenberg Equities ernannt. Zeitgleich mit ihr nimmt Kathleen Houssels die Arbeit als CIO von AXA IM – Rosenberg Equities auf. Der bisherige CEO Jeremy Baskin verlässt das Unternehmen. Scemama und Ridley sind direkt Andrea Rossi, CEO von AXA IM, unterstellt. Houssels berichtet an Ridley.

.

Heidi Ridley war seit 2011 globaler COO und Personalchefin bei AXA IM – Rosenberg Equities. Angeschlossen hatte sie sich AXA IM bereits 2003, damals um das Fondsgeschäft von AXA IM – Rosenberg Equities in den USA zu leiten. Kathleen Houssels fungierte seit 2012 als Head of Research and Investment Models von AXA IM – Rosenberg Equities, seit 2002 ist sie Mitglied im Investment Comittee. Sie gehört dem Unternehmen bereits seit 1999 an.



Isabelle Scemama arbeitet seit 2001 für AXA IM-Real Assets (vormals AXA Real Estate). Damals zeichnete sie verantwortlich für die Finanzierung und Strukturierung von Immobilienfonds. 2005 lancierte sie die Unternehmensaktivitäten im Bereich Commercial Real Estate Loans, die inzwischen ein Volumen von mehr als 10 Milliarden Euro umfassen. Seit 2013 trug sie zusätzlich die Verantwortung für die Infrastruktur-Darlehensplattform von AXA IM – Real Assets. „Ich fühle mich durch die Ernennung zur CEO von AXA IM – Real Assets geehrt“, sagte Scemama. „Die Firma hat seit ihrer Entstehung eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Sie durch die nächste Phase ihrer Entwicklung zu führen, ist eine spannende Herausforderung und eine große Verantwortung.“ Andrea Rossi ergänzte: „Ich freue mich, dass Isabelle Scemama nun AXA IM – Real Assets als CEO führen wird. Sie war auch bisher schon eine treibende Kraft bei der Entwicklung unserer Real-Assets-Plattform.“