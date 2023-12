Iroko Zen kauft Deutschland-Zentrale von Segula

Der französische Investor Iroko Zen hat den nächsten Sale and Leaseback-Deal in Deutschland in trockene Tücher gebracht: Die Franzosen haben den Standort vom Segula Technologies in Rüsselsheim erworben. Erst im Mai hatte das Unternehmen die Vertriebszentrale von Leonardo-Hersteller „Glaskoch“ erworben [wir berichteten].

.