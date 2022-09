IRM launcht neue Software für Property Management

Die IRM Management Network (IRM) launcht mit dem Real Estate-Value Integrator (RE-VI) eine cloudbasierte Softwarelösung, die den Datenaustausch zwischen Property Managern und Accounts zum ERP-System des Asset Managers vereinfacht. Ohne die Programmierung von Schnittstellen gleicht die Applikation die Daten-Anforderungen von Sender und Empfänger an – sie werden übersetzt.

.

RE-VI ist eine Plattform mit der fachliche Spezialisten digitale Brücken ohne Programmier- oder IT-Leistungen bauen können. Insbesondere für Immobilienbestandshalter mit einem internationalen Portfolio wird die Anbindung verschiedener Property-Management-Systeme und deren unterschiedlichen Interpretationen von Datenformaten optimiert. RE-VI ist bereits bei internationalen Asset Managern in 15 Ländern im Einsatz.



„Unsere Branche steckt immer noch viel Zeit und Ressourcen in die Optimierung individueller Austauschformate. In der Regel gibt der Empfänger vor, wie Daten strukturiert und geliefert werden sollten. RE-VI stellt dies Prinzip auf den Kopf: Er passt sich wie ein Chamäleon dem Quellsystem an und agiert wie ein Übersetzer. Egal welche „Sprache“ gesprochen wird, Sender und Empfänger können sich verständigen, ohne die jeweilige Fremdsprache erlernen zu müssen. Damit erleichtern wir das Zusammenspiel mit den IT-Systemen der Dienstleister deutlich und bieten zugleich die Basis für automatisierte Qualitätsprüfungen. Durch die individuelle Hinterlegung der fachlichen Vereinbarungen mit jedem Sender, sind keinerlei Programmierungen erforderlich„, erklärt Thomas Krings, Geschäftsführer der IRM.



Der RE-VI kann laut des Softwarehauses eingesetzt werden, wenn Property Manager ihre Daten in einem fremden professionellen und dem lokalen Immobilienmarkt angepassten IT-System vorliegen haben. Für die Implementierung der Software wird zunächst ein gemeinsames Verständnis zu den fachlichen Anforderungen erarbeitet. Auf dieser Grundlage mappt RE-VI die Datenquelle des Property Managers auf das Zielformat des eigenen IT-Systems. Diese Konfiguration ist die Basis für jeden künftigen Datentransfer und der automatisierten Prüfung der Lieferung. Dabei liegt der Aufwand der Qualitätsprüfung beim Sender, also dem Property Manager.



„Der RE-VI verbindet bereits internationale Immobilienmanager mit ihren Property Managern aus 15 Ländern, sechs Währungsräumen und unterschiedlichen Flächeneinheiten. In zwölf Monaten werden mindestens 75 global agierende Property Manager den Real Estate-Value Integrator (RE-VI) nutzen. Je nach Datenqualität dauert die Implementierung der Software zwischen zwei bis sechs Wochen. Wichtig ist gleich zu Beginn die gegenseitigen fachlichen Anforderungen zu verstehen und die Kriterien für das Mapping festzulegen. So kann RE-VI der Übersetzungsarbeit effizient nachkommen“, erläutert Krings weiter.



Ergänzt wird die automatisierte Prüfung der Datenlieferung durch ein interaktives Qualitätssicherungssystem. Es informiert den Sender umgehend über den erfolgreichen Abschluss der Datenprüfungen, benennt etwaig erforderliche Korrekturen oder fordert zur Kommentierung einzelner Sachverhalte über die RE-VI App auf. Über ein interaktives Cockpit kann sich der Asset Manager live einen Überblick zum weltweiten Lieferstatus zu allen Immobilien verschaffen. Der RE-VI ist als MS Teams App verfügbar.