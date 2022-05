Irina Clemens wird COO bei Quantrefy

Quantrefy hat sich Irina Clemens als Chief Operating Officer (COO) an Bord geholt. Die 36-Jährige ergänzt das Geschäftsführungsteam um Gründer und CEO Justus Wiedemann und CTO Massimo Feth. Damit trägt das im Jahr 2021 gegründete Prop-Tech Quantrefy dem dynamischen Wachstum sowohl auf Kunden- wie auf Mitarbeiterseite Rechnung. Die Stelle wurde neu geschaffen.

.

Clemens war zuvor in unterschiedlichen Funktionen für das WealthTech Elinvar, eine Plattform as a Service für Geschäftsmodelle in der Vermögensanlage, tätig. Dort baute sie u.a. das Compliance und Audit Management mit auf und verantwortete die Business-Development-Projekte im genossenschaftlichen Sektor.



Irina Clemens besitzt umfangreiche Erfahrung im Finanzwesen und im Organisationsaufbau in dynamischen Umfeldern – auch durch den Aufbau ihres eigenen Startups Talentif. Sie studierte BWL und VWL an der Goethe Universität in Frankfurt.



„Ich freue mich sehr, dass wir mit Irina Clemens eine versierte und engagierte Expertin als COO gewinnen konnten. Mit ihr bringen wir Quantrefy auf das nächste Level. Irina wird unser Wachstum sowie unsere Dienstleistungen mit Fokus auf unsere Kunden und Partner vorantreiben - aber auch die Datenmigration und den After Sales“, sagt Justus Wiedemann, Geschäftsführer und Gründer von Quantrefy.