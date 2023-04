IREIT schließt 15-Jahres-Mietvertrag mit Land Hessen

IREIT hat einen Mietvertrag über 15-Jahre mit einer deutschen Bundesbehörde für Flächen auf dem Campus Darmstadt abgeschlossen. Die Mietvertrag umfasst ca. 6.200 m² Bürofläche und 1.400 m² Lagerfläche, was ca. 25 % der Gesamtmietfläche der Immobilie entspricht.

Der Bürokomplex in der Heinrich-Hertz-Straße 3-7 gehört seit 2014 dem singapurischen IREIT Global [wir berichteten] und war bis vor vier Monaten vollständig an die Telekom-Tochter GMG Generalmietgesellschaft mbH (GMG) vermietet, die sich aber nun von einem Teil der Flächen in Darmstadt trennt. In Bonn hatte sie im vergangenen Jahr mit dem IREIT die kompletten Flächen für den Bonner Campus über 32.000 m² verlängert [wir berichteten].



Für die Flächen in Darmstadt konnte der REIT aber direkt einen bonitätsstarken Mieter für die Anschlussvermietung finden: Bei dem neuen Mieter handelt es sich um eine zu 100 % im Besitz des Landes Hessen befindliche Behörde, die im Auftrag des Landes Hessen das Bau- und Immobilien- und Facility-Management durchführt. Der Mietvertrag beginnt am 1. Juni 2023 und hat eine lange Mietdauer von 15 Jahren mit zwei Verlängerungsoptionen von fünf Jahren. Bei gesicherten Mieten auf Marktniveau wird der neue Mietvertrag jährliche Mieteinnahmen in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro generieren.



Der iREIT hält insgesamt fünf großen Bürostandorte in Deutschland in seinem Portfolio. Mit Blick auf die nächsten zwölf Monate steht auch die Anschlussvermietung für den Berlin Campus an. In dem Gebäude in der Schreiberhauer Straße 2-22, die seit 2015 zum Portfolio des REITs gehört [wir berichteten], läuft im Juni 2024 der Mietvertrag aus. Laut CEO Louis d’Estienne d’Orves steht das Unternehmen bereits im Kontakt mit dem Mieter und prüfe verschiedene Optionen für das Objekt.