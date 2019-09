Irebs Immobilienökonomie goes to Düsseldorf

Ab Sommer 2020 bietet die Irebs Immobilienakademie wieder einmal im Jahr einen Studiengang Kontaktstudium Immobilienökonomie in Nordrhein-Westfalen an. Der nächste Studienstart ist am 6. Juli 2020 in Düsseldorf. „Es gab in den letzten Jahren immer wieder von Ehemaligen Nachfragen, ob wir nicht wieder einen Studiengang Immobilienökonomie in NRW anbieten wollten. Jetzt sind wir gespannt, wie viel Nachfrage hinter den Nachfragen steckt und freuen uns sehr auf den neuen Kontaktstudiengang in NRW", so Prof. Dr. Tobias Just.

