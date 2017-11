IRE|BS gewinnt Ratisbona Handelsimmobilien als Stifter

Die Ratisbona Handelsimmobilien und das IRE|BS Institut für Immobilienwirtschaft der Universität Regensburg haben eine Kooperation beschlossen. Mit der Ratisbona hat das IRE|BS Institut für Immobilienwirtschaft der Universität Regensburg zudem einen neuen Stifter gewinnen können. Die Ratisbona stellt in diesem Rahmen Fördermittel zum weiteren Ausbau der Lehr- und Forschungsaktivitäten am IRE|BS Institut für Immobilienwirtschaft zur Verfügung.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Ratisbona Handelsimmobilien Regensburg

„Als Kooperationspartner der IRE|BS freuen wir uns vom Know-how der Lehrstühle profitieren zu können. Angedacht ist ein kontinuierlicher Informationsaustausch mit dem IRE|BS Institut für Immobilienwirtschaft in beide Richtungen. Hierbei sollen unter anderem aktuelle wissenschaftliche Themen unter Einbindung motivierter Studenten in die Praxis transformiert werden. Somit sind wir immer auf dem neuesten Stand hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen und Tendenzen,“ sagt Sebastian Schels, geschäftsführender Gesellschafter der Ratisbona.



„Die Zusammenarbeit mit Ratisbona ist für uns ein zentraler Baustein im Bereich Handelsimmobilien. Mit über 30 neuen Projekten in ganz Europa pro Jahr und einer Vielzahl von Transaktionen können Studierende hier Hands-on wertvolle Einblicke in die sich rasant wandelnde Handelswelt erhalten. Wir wollen nicht nur an der Oberflä-che kratzen, sondern weiterhin eines der führenden Studienprodukte der Branche in Europa sein. VDP-konforme Mietverträge, Sortimentsbeschränkung, Flächenpro-duktivität – ich will nicht, dass unsere Studierenden ohne diese Hintergründe in den Beruf starten“, erläutert Professor Dr. Sven Bienert, Geschäftsführer des IRE|BS Institut für Immobilienwirtschaft, die Ziele der Kooperation.