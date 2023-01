IQM mietet im Münchner OBC

Die IQM Germany GmbH hat einen Mietvertrag über zehn Jahre im Olympia Business Center im Georg-Brauchle-Ring 23-25 in München unterzeichnet. Der Hersteller von Quantencomputer-Hardware nutzt zukünftig rund 2.000 m² Bürofläche und 400 m² Labor-Testfläche. Der Bezug soll im Juli 2023 starten. Colliers hat IQM bei der Suche und der Anmietung des neuen Standortes beraten.

.