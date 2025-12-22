Projektfinanzierung über 100 Mio.
iQ Spaces und UBS AM sichern Finanzierung für Life-Science-Campus Berlin
Für das Projekt Berlin Cell and Gene Therapies (CGT) ist die Finanzierung erfolgreich abgeschlossen. Der auf Forschungs- und Laborimmobilien fokussierte Projektentwickler iQ Spaces konnte sich mit seinem Partner UBS Asset Management eine Projektfinanzierung in Höhe von über 100 Millionen Euro sichern. Finanzierungspartner ist die Hamburger Sparkasse.
Das Projektvolumen des Projekts Berlin CGT beläuft sich auf etwa 200 Millionen Euro und ist ein bedeutendes Zukunftsprojekt für die biomedizinische Forschung in Deutschland. Realisiert wird es von iQ Spaces mit UBS Asset Management in enger Kooperation mit der Bayer AG, der Charité – Universitätsmedizin Berlin und dem Berlin Institute of Health in der Charité (BiH).
Das Projekt Berlin CGT ist Teil des Bayer Open Innovation Campus und entsteht in unmittelbarer Nähe des Berliner Hauptbahnhofs und des Charité Campus Berlin-Mitte. Auf einer Gesamtfläche von rund 20.000 m² errichten iQ Spaces und UBS Asset Management ein modernes, zehngeschossiges Innovationszentrum für Biotechnologie- und Life-Science-Unternehmen. Der Komplex soll dabei nicht nur Forschungs- und Laborflächen bieten, sondern auch einen Ort der Interaktion und Kooperation zwischen Wissenschaft, klinischer Praxis und Industrie schaffen.
„Die Hamburger Sparkasse begleitet unsere Unternehmensgruppe seit vielen Jahren als verlässlicher Finanzierungspartner. Umso mehr freut es uns, dass sie auch bei diesem Projekt an unserer Seite steht und die Realisierung dieses zukunftsweisenden Vorhabens ermöglicht. Mit dem Projekt Berlin CGT entsteht eines der größten Life-Science-Projekte Europas, das Berlins Position als internationaler Wissenschaftsstandort nachhaltig stärkt und Raum für Innovation und Forschung schafft“, erklärt Vincent Wege, Managing Director von iQ Spaces.
In einem ersten Schritt wurden bereits langfristige Mietverträge abgeschlossen, darunter 4.400 m² für das Bayer Co.Lab, einen Inkubator für Biopharma-Start-ups, sowie 6.500 m² für die Gene and Cell Therapies Incubator Berlin GmbH, eine gemeinsame Gesellschaft von Bayer und Charité.
Der architektonische Entwurf für das Projekt Berlin CGT stammt vom Büro Henn, die Projektsteuerung übernimmt SMV. Das Bauunternehmen Wolff & Müller hat die schlüsselfertige Realisierung übernommen. Rechtlich beraten wird das Projekt durch Greenberg Traurig und DLA Piper. Der Immobiliendienstleister Jones Lang LaSalle (JLL) unterstützte im Rahmen der gewerblichen Due Diligence und bei der Projektfinanzierung.