iQ Spaces und UBS AM sichern Finanzierung für Life-Science-Campus Berlin

Für das Projekt Berlin Cell and Gene Therapies (CGT) ist die Finanzierung erfolgreich abgeschlossen. Der auf Forschungs- und Laborimmobilien fokussierte Projektentwickler iQ Spaces konnte sich mit seinem Partner UBS Asset Management eine Projektfinanzierung in Höhe von über 100 Millionen Euro sichern. Finanzierungspartner ist die Hamburger Sparkasse.

