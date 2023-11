IPM weiht Kita-Erweiterungsbau in Düsseldorf ein

Die IPM feiert die Einweihung des neuen Erweiterungsbaus an der Kita Fuldaer Straße. Gemeinsam mit Stadtdirektor Burkhard Hintzsche fanden am 7. November die Festlichkeiten anlässlich der Fertigstellung des Neubaus und des Abschlusses der Sanierungsarbeiten im Bestand statt.

.

„Die Erweiterung der Kita Fuldaer Straße verbessert das Angebot für Familien im Stadtteil Eller enorm. Wir haben hier 34 neue Betreuungsplätze geschaffen, darunter zwölf Plätze für Unter-Dreijährige und 22 Plätze für Drei- bis Sechsjährige. Damit machen wir weiter Tempo beim Ausbau des Düsseldorfer Betreuungssystems und sorgen für eine Bedarfsdeckung im Stadtteil“, so Stadtdirektor Burkhard Hintzsche.



Mit dem Abschluss der Arbeiten sind zusätzlich zu den bereits vorhanden 83 Kita-Plätzen in vier Gruppen zwei weitere Gruppen für 34 Kita-Kinder entstanden, sodass jetzt insgesamt 117 Betreuungsplätze zur Verfügung stehen. Für die Versorgung der Kinder wurde eine neue, größere Küche errichtet, in der frisch gekocht wird. Darüber hinaus hat die Kita einen barrierefreien Aufzug sowie ein barrierefreies WC erhalten. Zudem ist neben neuen Lager- und Putzmittelräumen auch ein großer Personalraum mit Teeküche entstanden.



Da das Gelände der Kita an der Fuldaer Straße durch die umliegenden Grundstücke eingegrenzt ist und über eine eingeschränkte Zugänglichkeit verfügt, wurde das Konzept für einen Kita-Neubau als Anbau an den Bestand entwickelt. Die Gesamtkosten für das Bauprojekt belaufen sich auf rund 4,37 Millionen Euro. Das Bauvorhaben wurde von der städtischen Tochtergesellschaft Immobilien Projektmanagement Düsseldorf GmbH (IPM) durchgeführt. Während der Bauarbeiten war die Kita vorübergehend in das Ausweichquartier, die ehemalige evangelischen Kita Schlossallee 8a, umgezogen.



Die städtische Tageseinrichtung Fuldaer Straße liegt im Stadtteil Eller, angrenzend an die Stadtteile Wersten und Holthausen. Die Kita ist in ein ruhiges Wohngebiet mit Ein- und Mehrfamilienhäusern eingebunden. Das Haus wurde 1998 errichtet.