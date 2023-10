Fortschritte bei den Schulbauarbeiten an der Thomas-Edison-Realschule in Flingern: Der städtische Projektentwickler IPM feierte gestern im Beisein von Dagmar Wandt, Leiterin des Amtes für Schule und Bildung, das Richtfest für den Neubau an der Schlüterstraße, der zudem eine Zweifach-Sporthalle und eine Aula mit Mensanutzung inkl. Küche umfassen wird.

Fotos: Landeshauptstadt Düsseldorf/Uwe Schaffmeister



[…]