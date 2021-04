IPM feiert Richtfest für Familienzentrum in Flingern-Nord

Am vergangenen Freitag wurde in Anwesenheit von Stadtdirektor Burkhard Hintzsche, Jugendamtsleiter Johannes Horn und IPM-Geschäftsführer Michael Köhler unter coronakonformen Bedingungen für Familienzentrum in Flingern-Nord das Richtfest gefeiert. Die Fertigstellung ist für Dezember 2021 vorgesehen, die Eröffnung soll noch im 1. Quartal 2022 erfolgen.

