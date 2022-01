IPM Düsseldorf feiert Grundsteinlegung für Kita-Neubau

Auf dem Areal der Kita an der Fuldaer Straße 33a wurde gestern im kleinen Kreis gefeiert. Die Kindertagesstätte wird saniert und erhält einen Anbau. Bei der Grundsteinlegung legte Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller eine Zeitkapsel in den Grundstein des Neubaus. Mit dabei: Stadtdirektor Burkhard Hintzsche und Jugendamtsleiter Stephan Glaremin sowie Generalbauunternehmer Georg Verfuß.

