IPI Partners übernimmt Schweizer Rechenzentrumsbetreiber Safe Host

Die Investmentfirma IPI Partners sichert sich im Auftrag von Fonds eine Mehrheitsbeteiligung an der Safe Host SA, einem in der Schweiz ansässigen Eigentümer und Betreiber von Rechenzentren. Verkäufer sind die Gründer, das Management und von StepStone Real Estate verwaltete Fonds. Über die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden Stillschweigen vereinbart.

Safe Host wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein führendes Unternehmen auf dem Schweizer Rechenzentrumsmarkt mit einem attraktiven Portfolio an erstklassigen Anlagen und Beziehungen zu führenden Hyperscale- und Unternehmenskunden. Safe Host betreibt vier Rechenzentren in Genf, Zürich und Avenches in der Schweiz und verfügt über weitere Objekte auf den wichtigsten europäischen Märkten, die ein bedeutendes Wachstumspotenzial bieten. Nach Abschluss der Übernahme wird Safe Host unter der Marke Stack Infrastructure operieren, die von IPI finanziert wird und eine der größten digitalen Infrastrukturplattformen weltweit ist. In Kombination mit dem bestehenden Rechenzentrumsportfolio von Stack in Italien und den nordischen Ländern wird die Akquisition für zusätzliche Größe und geografische Diversifizierung sorgen.



