Esslinger Shopping Center
IPH übernimmt Center Management für Das ES!
Union Investment setzt beim Esslinger Einkaufszentrum Das ES! künftig auf die IPH Gruppe: Ab Juli 2026 übernimmt das Unternehmen das vollständige Center Management. Neben Betrieb und Vermietung liegt der Fokus auf einer strategischen Weiterentwicklung des Standorts. Das Center in zentraler Lage gegenüber dem Bahnhof gilt als wichtiger Handelsstandort in der Region und soll gezielt weiter optimiert werden.
Die Mandatierung umfasst das technische und kaufmännische Property Management, den operativen Betrieb sowie die Vermietung. Das fast 23.000 m² große Einkaufszentrum, welches neben klassischem Einzelhandel auch Büroflächen und ein Ärztehaus beinhaltet, ist seit 2015 Teil des Portfolios des offenen Immobilienfonds UniImmo: Deutschland von Union Investment.
„Die IPH hat uns mit ihrem methodischen Ansatz und ihrer Fähigkeit überzeugt, objektspezifische Lösungen zu entwickeln. Damit sehen wir das Center für die zukünftige Positionierung in sehr guten Händen“, sagt Carsten Freitag, Head of Asset Management Retail bei Union Investment.
„Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das uns Union Investment mit dieser Mandatierung entgegenbringt. Das ES! zeigt eindrucksvoll, dass auch in Mittelstädten leistungsfähige Handelsstandorte etabliert werden können. Mit einer maßgeschneiderten Asset- und Vermietungsstrategie wollen wir die Flächenperformance sowie die Angebotsstruktur weiter optimieren“, sagt Lars Jähnichen, Geschäftsführer der IPH Gruppe.
Das ES! befindet sich in zentraler Lage direkt gegenüber dem Esslinger Bahnhof und verfügt über eine sehr gute Anbindung an den Individualverkehr sowie den öffentlichen Nahverkehr.
Das Center umfasst Einzelhandel auf zwei Ebenen mit einem breiten Nutzungsmix – von Mode- und Textilanbietern über Drogerie- und Gesundheitsangebote bis hin zu einem Bio-Supermarkt und Elektronikfachhandel. Ergänzt wird das Angebot durch eine Vielzahl von Ärzten und weiteren Büromietern.