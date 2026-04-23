IPH übernimmt Center Management für Das ES!

Union Investment setzt beim Esslinger Einkaufszentrum Das ES! künftig auf die IPH Gruppe: Ab Juli 2026 übernimmt das Unternehmen das vollständige Center Management. Neben Betrieb und Vermietung liegt der Fokus auf einer strategischen Weiterentwicklung des Standorts. Das Center in zentraler Lage gegenüber dem Bahnhof gilt als wichtiger Handelsstandort in der Region und soll gezielt weiter optimiert werden.

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