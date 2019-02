Fielmann und Rituals eröffnen im „Mein Neutor“ in Bocholt

Fielmann im "Mein Neutor"

Die IPH Centermanagement GmbH hat für das Einkaufszentrum „Mein Neutor“ in Bocholt zwei neue Mieter gewinnen können. Mit dem Filialoptiker Fielmann wurde ein Mietvertrag über 13 Jahre geschlossen. Mit der Kosmetik- und Beauty-Kette Rituals wurde ein Vertrag über zehn Jahre geschlossen.

.

Das offene Einkaufszentrum am Neutorplatz 2-4 wurde im Jahr 2000 errichtet und liegt sehr zentral im Süden der Innenstadt von Bocholt. Es verfügt über eine ebenerdige Verkaufsebene mit dem Charakter einer Einkaufsstraße. Auf insgesamt circa 12.700 m² vermietbarer Fläche befinden sich 18 Ladenlokale. Zu den Ankermietern zählen H&M, S.Oliver, Esprit und McDonald’s.



„Das Center ,Mein Neutor‘ hat eine hervorragende Lage in Bocholt. Das Objekt war von Leerstand geprägt, aber dank kontinuierlicher Anpassung der Nutzung konnten nun bereits die ersten namhaften Mieter gewonnen werden“, erklärt Frank Pöstges-Pragal, Geschäftsführer der IPH Centermanagement GmbH. „Auf der dem Center gegenüberliegenden Fläche werden nach Abschluss der Bauarbeiten Peek & Cloppenburg sowie die Sparkasse einziehen. Damit wird ,Mein Neutor‘ mehr als nur eine Verlängerung der Einkaufsstraße. Es wird ein regionaler Anziehungspunkt mit hohem Attraktivitätsgewinn sein“, ergänzt Pöstges-Pragal.



Die IPH ist seit 2012 mit der Vermietung und dem Centermanagement des „Mein Neutor“ beauftragt. Für den Eigentümer hat die IPH in der Vergangenheit bereits mehrere Nutzungskonzepte erstellt und sonstige Beratungen durchgeführt.