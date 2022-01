Die IPH Centermanagement GmbH setzt zum 01. Januar 2022 das Center- und Vermietungsmanagement-Mandat für die „Galerie Rostocker Hof“ in Rostock weiter fort. Die kaufmännische Verwaltung wird von Strabag Property and Facility Services durchgeführt. Eigentümer der Immobilie mit ca. 19.300 m² Gesamtmietfläche ist die BBV Immobilien-Fonds Nr. 14 GmbH & Co.

[…]