IPH-Gruppe setzt Wachstumskurs fort

Die IPH-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2019 mit ihren zwölf Vermietern bundesweit mehr als 34.000 m² Einzelhandelsflächen vermietet. Die bedeutendsten Vermietungserfolge konnten neben Hamburg, Potsdam, Jena, Chemnitz und Ulm vor allem in München und dem Münchener Umland erzielt werden. Zum guten Halbjahresergebnis trug bereits maßgeblich das Vermietungsteam um Carsten Pannek in Berlin bei, wo die IPH-Gruppe seit Ende 2018 mit einer eigenen Niederlassung präsent ist [wir berichteten].

Schwerpunkt der Vermietungserfolge im Norden war das Hamburger Eidelstedt Center, wo umfangreiche Umbau- und Sanierungsarbeiten vorgenommen wurden [wir berichteten]. In Süddeutschland bildete vor allem das Perlach Plaza [wir berichteten] in unmittelbarer Nachbarschaft zum Münchner Einkaufszentrum PEP den Schwerpunkt der Vermietungstätigkeit.



„Das großartige Ergebnis bestätigt unsere Strategie der Marktnähe durch eigene Niederlassungen vor Ort. Wie erwartet hat sich unser Berliner Büro unter Leitung von Carsten Pannek bereits jetzt ausgezahlt. Auch für die zweite Jahreshälfte rechnen wir mit umfangreichen Vermietungserfolgen, um unseren Wachstumskurs weiter fortzusetzen“, sagt Lars Jähnichen Geschäftsführer von IPH Handelsimmobilien.



„Wir beobachten, dass Mietvertragsabschlüsse sich durchschnittlich länger als früher hinziehen – auch in A-Lagen. Neben den sich ändernden Konsumgewohnheiten der Menschen ist dies ein weiterer Grund dafür, dass Eigentümer und Investoren auf professionelles Asset-Management und Positionierungskompetenz setzen sollten“, ergänzt Joachim Stumpf, ebenfalls Geschäftsführer von IPH Handelsimmobilien.



Unter anderem durch die Vermietung von Flächen des neuen Stadtteilzentrums Freiham, der aktuell zweitgrößten Handels-Neuentwicklung in Deutschland, mit der IPH von Isaria Wohnbau und Rosa-Alscher exklusiv beauftragt ist, sind auch für das zweite Halbjahr 2019 signifikante Vermietungserfolge zu erwarten.