IPH Gruppe holt John-Patric Staudacher als Senior Consultant

Mit John-Patric Staudacher gewinnt die IPH Gruppe einen erfahrenen Leasing-Spezialisten. Er berichtet an Philipp Klein, Director Leasing, und wird Einzelhandelsmieter für die von IPH betreuten Immobilien akquirieren. Stationen bei LBBW Immobilien Development, Outlecity AG und ECE Projektmanagement prägen sein Profil.

Staudacher verfügt über umfassende Vermietungserfahrung – von Shopping-Centern über Outlet-Formate bis hin zu innerstädtischen Projekten. Zuletzt war er seit 2023 bei der LBBW Immobilien Development GmbH für die Vermietung des Neubauprojekts Vier Giebel in Stuttgart sowie des Qbus in Esslingen verantwortlich. Davor war er von 2019 bis 2023 Senior Leasing Manager bei der Outlecity AG in Metzingen. In dieser Funktion steuerte er eine Vielzahl an Vermietungen, unter anderem an internationale Konzepte. Zuvor war er seit 2007 für die ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG tätig und verantwortete dort die Vermietung verschiedener Shopping-Center.



„Erfolgreiche Vermietung bedeutet heute mehr denn je, die richtigen Mieter mit den passenden Standorten zu verknüpfen. Ich freue mich darauf, bei der IPH Gruppe Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam neue Impulse zu setzen sowie maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln“, sagt John-Patric Staudacher.



„Mit John-Patric Staudacher gewinnen wir einen ausgewiesenen Vermietungsexperten mit langjähriger Erfahrung – nicht zuletzt in unterschiedlichen Handelsformaten. Seine umfassende Marktkenntnis und sein Netzwerk sind eine große Bereicherung für unser Team und werden uns dabei unterstützen, die Beratungs- und Vermietungsaktivitäten weiter auszubauen“, sagt Lars Jähnichen, Geschäftsführer der IPH Gruppe.