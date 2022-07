IPH erhält Vermietungsmandat für Dodenhof Posthausen

Die IPH Handelsimmobilien GmbH hat seit dem 01. Juli 2022 das exklusive Vermietungsmanagement für Dodenhof in Posthausen übernommen. Das größte Shopping-Center Norddeutschlands in der Nähe von Bremen umfasst mehr als 120.000 m² Verkaufsfläche.

.

Eine der vielen Besonderheiten des Standortes liegt darin, dass Dodenhof selbst mehrere erfolgreiche Handelskonzepte betreibt, unter anderem eine Dodenhof ModeWelt, die Sport- und TechnikWelt oder die GenießerWelt. Hinzu kommt das 40.000 qm große Einrichtungshaus XXXLutz Dodenhof. Die Warenvielfalt dieser Konzepte bietet ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal unter den Einzelhandelsobjekten in der Region. Mit weiteren ca. 60 Shops und Mietpartnern zieht dieser Standort jedes Jahr über fünf Millionen Besucher an. 5.000 kostenlose Parkplätze, eine Tankstelle, ein Baumarkt, ein Outlet-Bereich und weitere Attraktionen runden das Angebot vor Ort ab. Das Objekt ist verkehrsgünstig an der A1 gelegen; Bremen ist schnell erreichbar.



In enger Zusammenarbeit mit dem Eigentümer verantwortet IPH Handelsimmobilien die Weiterentwicklung des Vermietungskonzepts, um die Angebotspalette von Dodenhof in den nächsten Jahren gezielt weiter auszubauen. Dazu gehören neben einer konsequenten Ausweitung des Nahversorgungs- und Einzelhandelsangebots auch eine Stärkung der Aufenthaltsqualität durch zeitgemäße Gastronomie- und Freizeitnutzungen mit Erlebnischarakter.