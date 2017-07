IPH Centermanagement übernimmt Management der Postgalerie Speyer

Die IPH Centermanagement GmbH hat das Center Management der Postgalerie Speyer übernommen. Darüber hinaus zeichnet die IPH für das Property Management sowie für die Vermietung und für die Weiterentwicklung des Objekts verantwortlich. Das Technische Gebäudemanagement wird von der IPH gesteuert und überwacht.

Der Eigentümer der Postgalerie ist Erwe Immobilien GmbH, Frankfurt. Die Erwe plant in den nächsten Monaten das Objekt weitreichend umzustrukturieren. Die derzeitigen Ankermieter sind H&M, Esprit und Kult. Ergänzt wird das Angebot durch weitere bekannte Bekleidungsanbieter wie Vero Moda, Tamaris und Triumph sowie zahlreiche Gastronomieangebote. Die Postgalerie wurde 2012 als Einkaufszentrum in der Innenstadt von Speyer eröffnet und verfügt über mehr als 15.000 m² Gesamtfläche, 10.000 m² Verkaufsfläche sowie Büros.



„Mit der innenstädtischen Lage der Immobilie und ihrem historischen Charme ist die Postgalerie ein wahrer Hingucker in der Fußgängerzone von Speyer. Wir sind überzeugt, dass dieses Center sehr viel Potenzial hat und zukünftig den modernen Ansprüchen seiner Besucher gerecht wird“, sagt Peter Glöckner, Geschäftsführer der IPH Centermanagement GmbH.