IPH bringt Deichmann ins Nordoberpfalz Center

Die IPH Gruppe hat Deichmann als neuen Mieter für das Nordoberpfalz-Center (NOC) in Weiden gewonnen. Für das in 2019 eröffnete Center die erfolgreiche Schließung einer Sortimentslücke, für die Fußgängerzone hingegen eine eher schlechte Nachricht, denn der Schuheinzelhändler wird im Rahmen der Flächenoptimierung seinen Standort dort schließen.

.

Deichmann wird seinen neuen 550 m² großen Shop im Erdgeschoss des NOC beziehen. Die Eröffnung ist für April 2026 geplant. „Wir freuen uns auf die Eröffnung unseres neuen Geschäfts, mit der wir eine langfristige Standortoptimierung umsetzen. Die partnerschaftliche Mietvertragsverhandlung mit der IPH haben eine gute Grundlage für unsere Zusammenarbeit im ‚NOC‘ gelegt“, sagt Alexander Sohns-Schmidt, Expansionsmanager Süddeutschland bei Deichmann.



„Mit der Ansiedlung des Marktführers im Schuhbereich schließt das ‚NOC‘ eine Sortimentslücke im Branchenmix und stärkt seine Positionierung als eines der relevantesten Shopping-Center in der Region“, sagt Marco Bachmann, Senior Leasingmanager bei der IPH.



Das „NOC“ Nordoberpfalz Center ist seit seiner Eröffnung am Macerataplatz 1 im September 2019 das zentrale Einkaufszentrum der Stadt. Mit einer Mietfläche von rund 18.000 m² und etwa 50 Shops ist es ein bedeutender Standort für den Einzelhandel in der Region. Es befindet sich in bester Lage im Herzen der Innenstadt von Weiden und ist ein beliebter Anlaufpunkt für Besucher und Konsumenten. Im März 2025 hat die IPH das Mandat für Vermietung, Marketing und Property Management des Einkaufszentrums übernommen. Eigentümerin der Stadtgalerie ist die Fondara.