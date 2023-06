Die IPH Handelsimmobilien verstärkt sich am Standort München mit Stefan Schußmann als neuem Director Retail Real Estate Consulting and Development. In dieser Position berät er ab 1. Juni 2023 Investoren, Vermieter sowie Nutzer bei Fragen rund um Vermietung, Positionierungskonzepte sowie Projekt- und Bestandsentwicklung.

[…]