IPG investiert über 30 Mio. in Bottrop

In den kommenden Jahren sollen die Bottroper von hochwertigen Neubauten an mehreren Standorten innerhalb des Stadtgebietes profitieren. Das stellte Oberbürgermeister Bernd Tischler gemeinsam mit der Projektentwicklungsgesellschaft IPG Investment GmbH und der Edeka Rhein-Ruhr im Rahmen einer Präsentation in Aussicht. Ziel ist es, unschöne Leerstände oder marode Gebäude durch zeitgemäßen, bezahlbaren Wohnraum sowie moderne Super- und Drogeriemärkte zu ersetzen. Die Rede ist von Standorten, die im Stadtbild bestens bekannt sind: darunter der Bereich um den Eigener Markt sowie Grundstücke an der Gladbecker Straße und an der Schubertstraße.

