Die Iperceramica Deutschland GmbH hat einen Mietvertrag über 650 m² für seinen dritten Showroom unterzeichnet. Im Juli ging Nummer zwei am Hamburger Holstenkamp an den Start [wir berichteten]. Die Flächen liegen in der Windaustraße 3 in Hannover. Vermieter ist eine Tochtergesellschaft der Gauselmann Gruppe. Terra et Domus hat den Mietvertrag vermittelt.

