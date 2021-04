Ipek Kuru und Uwe Freitag verstärken BNP Paribas REIM

BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) Germany verstärkt das Team für den An- und Verkauf von Immobilien. Ab sofort leitet Ipek Kuru (31) als Prokuristin das Acquisition-Team, das für die Identifizierung von Zielobjekten zuständig ist. Uwe Freitag (50) übernimmt als Prokurist die Leitung des Transaction-Teams, das sich auf die Abwicklung der Ankäufe konzentrieren wird. Beide Teamleiter berichten an Isabella Chacón Troidl, Chief Investment Officer, Mitglied der Geschäftsführung von BNP Paribas REIM Germany und zuständig für den Transaktionsbereich.

.

Diese Struktur erlaubt den neu geschaffenen Teams unter der Leitung von Kuru und Freitag eine stärkere Spezialisierung, mehr Sichtbarkeit und Erfolg beim Deal-Sourcing sowie effizientere Prozesse in der Abwicklung. Damit reagiert BNP Paribas REIM Germany auch auf die unverändert hohe Nachfrage nach indirekten Immobilien-Investments und einen weiter starken Mittelzufluss in die unternehmenseigenen Anlagevehikel.



Ipek Kuru ist bereits seit 2016 im Transaction Team tätig und wurde zum 1. Februar 2021 zur Prokuristin ernannt. Die ausgewiesene Immobilienspezialistin hat einen Master in International Real Estate der University of Glasgow.



Uwe Freitag verfügt über langjährige Erfahrung im Transaktionsbereich und ist seit 2018 im Transaction Team tätig; am 1. Februar erfolgte ebenfalls seine Ernennung zum Prokuristen.



Beide Teams bestehen insgesamt aktuell aus 13 Mitarbeitern. Die Einheit ist als Folge des steigenden Transaktionsvolumens seit 2016 um acht Personen gewachsen, weitere Verstärkungen sind geplant.