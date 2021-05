Ipartment startet mit Kolb+Partner erstes Projekt in Berlin

Nach der Unterzeichnung des Pachtvertrags im November 2020 starten nun auch die Bauarbeiten für das erste Aparthotel von Ipartment in der Hauptstadt. Das 158 Serviced Apartments umfassende Haus ist Teil und „kommunikative Mitte“ des Bürokomplexes „The Unique“, der im März 2021 Spatenstich feierte [wir berichteten] und in den Gatelands am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) entsteht.

