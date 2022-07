Mit drei neuen Serviced-Apartment-Häusern unterschiedlichster Art wird die Ipartment GmbH in den Markt für temporäres Businesswohnen in Berlin eintreten. Die neuen Häuser in Charlottenburg, Mitte und am Airport Berlin-Brandenburg konzentrieren sich mit ihren hotelähnlichen Services vorrangig auf Longstay-Aufenthalte zwischen 1 und 6 Monaten.

[…]