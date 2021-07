Ditting und PEG reichen Ipanema-Büroflächen an DWI weiter

Das im vergangenen Jahr für das Projekt „Ipanama“ gegründete Joint-Venture aus Ditting Gruppe und PEG Hamburg [wir berichteten] hat den Büroteil des Quartiers in Hamburg-Winterhude Anfang der Woche an die DWI Gruppe weiterverkauft. Auch ein neuer Ankermieter steht nun fest. Berenberg wird Ende 2024/Anfang 2025 seine Firmenzentrale von der Hamburger Binnenalster in den geplanten Büroturm verlegen. Die Postbank, die 2018 als Ankermieter vorgestellt wurde, war im vergangenen Sommer nach einem bereits seit Monaten aufgehobenen Mietvertrag endgültig abgesprungen [wir berichteten].

