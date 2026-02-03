Investorensuche für neues Laborgebäude in Düsseldorf gestartet

Im Düsseldorfer Stadtteil Bilk geht die Entwicklung des Life-Science-Campus in die nächste Runde: Die Landeshauptstadt hat das Investorenauswahlverfahren für ein neues Laborgebäude gestartet. Direkt neben dem Universitätsklinikum und der Heinrich-Heine-Universität soll moderne Infrastruktur für Forschung und biotechnologische Produktion entstehen. Bewerbungen sind bis zum 29. Mai 2026 möglich. Gesucht werden Akteure aus Forschung, Medizin, Biotechnologie oder Life-Science-Immobilienentwicklung.

.

Mit dem Verfahren reagiert die Landeshauptstadt auf die wachsende Nachfrage nach geeigneten Labor- und Produktionsflächen für Unternehmen der Life-Science-Branche. Ziel ist es, zusätzliche Flächen für Wachstum, Innovation und Ansiedlungen in diesem zukunftsorientierten Sektor zu schaffen.

Düsseldorf hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich zu einem international bedeutenden Life-Science-Standort entwickelt. Am Standort sind sowohl etablierte Unternehmen als auch Start-ups und akademische Spin-offs ansässig. Ergänzt wird dieses leistungsfähige Ökosystem durch ein breites Angebot an interdisziplinärer Grundlagen- und angewandter Forschung sowie Lehre, die den Life-Science-Sektor nachhaltig stärken.



Auf dem Grundstück soll entsprechend den baurechtlichen Vorgaben ein Laborgebäude für kurz-, mittel- und langfristige Nutzungen realisiert werden. Das geplante Gebäude soll funktional wie auch gestalterisch ein integraler Bestandteil des künftigen Life-Science-Campus sein. Dieser umfasst derzeit den Gebäudekomplex des Life Science Centers mit dem Laborgebäude am Merowingerplatz 1a sowie dem Bürogebäude am Merowingerplatz 1. Das angestrebte Verhältnis von Labor- zu Büroflächen beträgt etwa 65:35. Die Laborflächen sind als biotechnologische S1- und S2-Labore vorgesehen. Erwartet wird eine zukunftsfähige Planung unter besonderer Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten, insbesondere Klima- und Ressourcenschonung, hoher baubiologischer Qualität sowie fairer und transparenter Beschaffung.



Das Grundstück liegt im Stadtteil Bilk nördlich des Merowinger Platzes und zeichnet sich durch seine unmittelbare Nähe zum Universitätsklinikum Düsseldorf und der Heinrich-Heine-Universität aus. Zudem besteht eine sehr gute Anbindung an das überregionale Straßennetz (BAB 46, B1, B8, B326) sowie an den öffentlichen Personennahverkehr mit den Straßenbahnlinien 705 und 706 und den Buslinien 723, 827, 835, 836 und 893.



Das Verfahren richtet sich an Forschungseinrichtungen mit den Schwerpunkten Biologie, Biotechnologie sowie weiteren den Lebenswissenschaften zuzuordnenden Disziplinen, ebenso an Einrichtungen aus den Bereichen Medizin und Pharmazie, einschließlich Universitäten, Universitätskliniken und Lehrkrankenhäusern. Darüber hinaus sind Unternehmen der Biotechnologie-, Pharma- und Medizintechnik-Branche angesprochen, die Laborflächen für Produktionsprozesse oder für Forschung und Entwicklung benötigen. Bewerbungen von Immobilienentwicklern und -investoren mit Fokus auf die Asset-Klasse „Life-Science-Immobilien“ sind ausdrücklich erwünscht.